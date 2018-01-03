ХАМАС требует прекратить мирный процесс с Израилем

Движение ХАМАС обратилось к руководству Палестины с требованием «прекратить мирный процесс» с Израилем в ответ на разработку законопроекта, предполагающего аннексию еврейских поселений на оккупированных землях Палестины.

Представитель ХАМАС Абдуллатиф аль-Кану, в частности, потребовал от властей Палестины, чтобы они отреагировали на законопроект правящей партии Израиля «Ликуд», согласно которому будет проводиться аннексия еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан.

«На фоне решения израильской «Ликуд», Организация освобождения Палестины (ООП) должна пересмотреть свою позицию в пользу сопротивления, что отвечает интересам палестинского народа. Единственным путем предотвращения проектов, угрожающих борьбе палестинского народа и обеспечения прав рядовых палестинцев является сопротивление», - заявил представитель ХАМАС.