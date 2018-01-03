В Индонезии перевернулась пассажирская лодка

В Индонезии у берегов острова Борнео перевернулась скоростная моторная лодка с 48 людьми на борту. Об этом сообщает агентство Reuters.

В результате инцидента погибли восемь человек, в том числе, двое детей, еще 13 пропали без вести. Остальных удалось спасти.

Лодка плыла из города Танджунгселор, который расположен на восточном побережье острова Калимантан, в Таракан (город на одноименном острове у восточных берегов Калимантана).

По данным местных СМИ, причиной того, что лодка перевернулась, могло быть то, что она была перегружена.