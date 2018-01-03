Пакистан спросил с посла США за высказывания Трампа

Власти Пакистана вызвали для объяснений посла США в этой стране по причине высказываний Дональда Трампа.

Напомним, что этот Твитлер на днях написал в излюбленном месте общения со своей аудиторией следующее: "США глупо предоставили Пакистане свыше 33 миллиардов долларов помощи за последние 15 лет и они не дали нам ничего кроме лжи и обмана, считая наших лидеров дураками. Они предоставляют укрытие и поддержку террористам, на которых мы охотимся в Афганистане. Хватит".

О причинах гнева Вашингтона на Исламабад и истории вопроса мы писали ранее.

В посольстве США в Пакистане подтвердили факт вызова посла для дачи объяснений, но отказались от дальнейших комментариев в связи с этим.