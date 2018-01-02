Иран движется к гражданской войне (видео)

Протесты в Иране, которые все больше начинают напоминать начинающуюся революцию, становятся все сильнее и ожесточеннее. Более жестоко и кроваво на них начинает реагировать и режим, бросая для их подавления банды "КСИР" и парамилитарные формирования вроде асадитских шабиха.

Меж тем, судя по всему, действовать консолидировано у режима не очень-то получается. Поэтому, с одной стороны высокопоставленные террористы КСИР угрожают иранцам расправами, с другой стороны, главы режима пытаются сейчас пригласить на заседание парламента "общественных лидеров" для организации "диалога" с целью прекращения протестов.

"Диалог" они, видимо, пытаются организовать вроде того, что еще недавно планировали организовать в Сочи между сирийцами (в виде Асада и его актеров, изображающих оппозицию). А "общественные лидеры" на него будут приглашены примерно такие же, какие сидят в путинской "Общественной палате".

Разумеется, никто не позовет на эти совещания ни политических заключенных, которыми забиты тюрьмы режима, ни представителей реально протестных сил, которые находятся в Иране вне закона.

Меж тем, именно отсутствие не только диалога с оппозицией, но и самой консолидированной оппозиции может привести к развитию событий по наиболее неблагоприятному для Ирана сценарию - сирийскому. Сейчас в рядах протестующих можно выделить несколько сегментов - персидские либералы и националисты, от лица которых пытается выступать Национальный Совет Сопротивления Ирана (NCRI), левые радикалы с шиитско-демократическим уклоном, который представляют "Моджахеды Народа" (Моджахедин-э-Халк), разошедшиеся с Хомейни на начальном этапе его революции, а также протестные движения захваченных народов, как чисто национального толка (у южных ахербайджанцев), так и религиозные (у суннитов - курдов и белуджей).

Безусловно, не стоит списывать со счетов и фанатиков режима, которых все еще миллионы внутри страны, и которые при необходимости начнут стягивать силы из-за рубежа, где они сейчас пытаются подавлять суннитские народы.

Многое в таком случае будет зависеть от регулярной армии Ирана, а именно от того, расколется ли она на сторонников и противников режима, как произошло в Сирии, или выступит в качестве "третьей силы", которая возьмет ситуацию под контроль и станет основой для формирования нового, пост-хомейнистского режима.