В Сирии за год убито более 10 тысяч мирных жителей

Правозащитники подвели итоги сирийской войны и подготовили доклад об ее жертвах. Так, по данным Сирийской правозащитной организации (SNHR), в Сирии в результате пыток, боев и нападений погибли 10204 мирных жителя. Большинство погибших стали жертвами режима Башара Асада. В числе погибших - 2298 детей и 1536 женщин.

Жертвами режима Башара Асада в прошлом году стали 4148 мирных жителей, в том числе 591 женщина и 754 ребенка, жертвами террористов PYD (сирийская ветвь PKK) - 316 мирных жителей, в том числе 54 женщины и 58 детей.

В результате насилия террористов запрещенной в России группировки ИГИЛ в 2017 году в Сирии погиб 1421 мирный житель, в том числе 148 женщин и 281 ребенок.

В результате атак ВКС России в прошлом году в Сирии погибли 1436 мирных жителей, в том числе 439 женщин и 284 ребенка, в результате авиаударов международной коалиции во главе с США - 1759 гражданских лиц, в том числе 332 женщины и 521 ребенок.

В результате боев между вооруженной оппозицией и режимом Башара Асада погибли 211 мирных жителей, в том числе 30 женщин и 47 детей.

Жертвами неизвестных группировок в Сирии в прошлом году стали 913 мирных жителей, в том числе 97 женщин и 198 детей.

Правозащитники также отмечают, что в прошлом году в результате пыток режима Асада в Сирии погибли 232 мирных жителя.