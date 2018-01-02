В столице Сомали прогремел взрыв

В столице Сомали прогремел врыв, в результате которого погибли 2 человека. Инцидент произошел возле министерства обороны страны в Могадишо. По словам силовиков, взрывное устройство было заложено на дороге.

Представитель правительственных вооруженных сил Сомали сообщил, что взрывное устройство было заранее заложено у дороги возле министерства обороны. Взрывчатка взорвалась в тот момент, когда по данному участку дороги проезжала автоколонна сил Африканского союза. В результате взрыва погибли два человека.

Отмечается, что ответственность за этот взрыв взяла на себя сомалийская группировка «Аш-Шабаб».