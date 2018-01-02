События

В столице Сомали прогремел взрыв

2 января в 16:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В столице Сомали прогремел врыв, в результате которого погибли 2 человека.  Инцидент произошел возле министерства обороны страны в Могадишо.  По словам силовиков, взрывное устройство было заложено на дороге.

Представитель правительственных вооруженных сил Сомали сообщил, что взрывное устройство было заранее заложено у дороги возле министерства обороны. Взрывчатка взорвалась в тот момент, когда по данному участку дороги проезжала автоколонна сил Африканского союза. В результате взрыва  погибли два человека.

Отмечается, что ответственность за этот взрыв взяла на себя сомалийская группировка  «Аш-Шабаб».

Автор: Нуруль Иман
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