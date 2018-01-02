Украина ужесточает правила въезда, особенно для россиян

Украина вводит новые правила для иностранцев, желающих пересечь её границу. Согласно нововведениям, гражданам из более 70 стран, в том числе россиянам, придется проходить процедуру снятия отпечатков пальцев. Проверка будет проводиться на 157 контрольно-пропускных пунктах на въезде в Украину.

Полученные данные будут передаваться в Национальную систему верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства. Рассчитывается, что это позволит контролировать сроки пребывания иностранцев на территории Украины. Эти данные будут подключены к базам данных Интерпола.

Также сообщается, в ближайшем будущем граждане России, кроме непосредственно биометрического контроля на границе, дополнительно должны будут перед поездкой в Украину предварительно зарегистрироваться в соответствующей электронной системе - уведомлять минимум за месяц о намерении въехать на территорию Украины.

Кроме того, россияне должны будут регистрироваться по месту пребывания в Украине и подробно информировать о маршруте своего передвижения по ее территории. Однако, полноценно с 1 января 2018 года заработает только проверка биометрических данных.

Отметим, что новые правила могут затронуть и мусульман, которые решили переехать на территорию Украины, спасаясь от репрессивной политики Путина.