Их нравы

Количество налётов сионистов на Аль-Аксу достигло максимума

2 января в 14:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Управление исламскими фондами Иерусалима сообщает о рекордно высоком числе того, как за год  фанатично  настроенные сионисты врывались во двор мечети Аль-Аксы. По данным ведомства, налёты были совершены около 26 тысяч раз.

 «В 2017 году 25630 фанатично настроенных евреев совершали провокации в отношении мечети Аль-Акса в соответствии с разрешением израильских властей», - сказал глава Управления исламскими фондами Иерусалима шейх Аззам аль-Хатиб.

По его словам, все эти варварские налёты проходят при поддержке раввинов и сионистских силовиков. 

Автор: Нуруль Иман
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