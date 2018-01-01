Год президентства Трампа подстегнул исламофобию в США

Британская газета The Guardian пишет о том, что за первый год президентства Дональда Трампа в США в 23 их штатах были приняты билли о запрете Шариата и еще в 18-ти штатах были предприняты соответствующие попытки.

В принципе, эти билли достаточно бесмысленны, так как те положения Шариата, которые прямо противоречат местному законодательству, итак автоматически запрещены, либо не применяются самими мусульманами, как например, исламские уголовные наказания.

При этом само их обсуждение создает нездоровую атмосферу, на фоне которой давление на мусульман начинается уже в более реальных вопросах - на бытовом уровне, в виде атак на мечети и исламские центры и т.д. Все эти эксцессы, действительно, увеличились в США с приходом Трампа к власти и сопутствовали его предвыборной кампании.

Вместе с тем, надо отметить, что далеко не только "правые" силы, которым присуща определенная ксенофобия, выступают с нападками на Шариат на Западе. Как мы недавно писали, в единственной западной стране, в которой он был ограниченно признан самим государством для местного мусульманского меньшинства - Греции, наступление на него сейчас ведет "левая" партия "СИРИЗА", выступающая с позиций демократии и "толернатности".