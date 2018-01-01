ЦАХАЛ обстреливает Сектор Газы

Военно-воздушные силы Армии обороны сионистского режима в ночь на воскресенье нанесли удар по южной части сектора Газы. Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, атаке подвергся наблюдательный пункт ХАМАС.

Палестинские источники сообщили о взрывах, которые были слышны в районе Рафаха. Информация о пострадавших не поступала.

По данным СМИ, удары были нанесены по целям в районе старого аэропорта Газы, расположенного восточнее Рафаха. В частности, была уничтожена наблюдательная вышка. Сообщений о пострадавших в результате этой атаки не поступало.