Своровавшие садака из мечети приговорены к большим срокам

В Санкт-Петербурге приговорили к большим срокам заключения банду преступников, которые занимались грабежами и кражами. Одним их эпизодов их преступной истории стало нападение в начале зимы 2010-го года на канцелярию Соборной мечети Санкт-Петербурга.

В итоге лидера банды Марса Гисмеева приговорили к 16 годам строгого режима, Жанболата Шотаева — к 14 годам, Романа Комова и Сергея Кочетова — к 11 годам, Игоря Кузнеченкова и Виталия Банадыкова — к 9-ти годам.

По информации силовиков, с 2003 по 2012 годы члены криминальной группы совершали разбойные нападения на кабинеты и квартиры, а еще магазины и заведения публичного питания. Одним из объектов ОПГ стала Соборная мечеть Петербурга. Всего было похищено имущества на общую сумму не менее 10 000 000 руб. Тогда злоумышленники нанесли удары электрошокером двум служащим канцелярии и похитили из сейфа 1,4 млн. руб.