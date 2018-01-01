За сутки Армения обстреляла Азербайджан более 140 раз

30 декабря Минобороны Азербайджана заявило, что за сутки армянская сторона совершила 146 обстрелов азербайджанских позиций из крупнокалиберных пулеметов.

Обстрелам подверглись азербайджанские позиции в селах Агстафинского, Газахского и Товузского районов, а также позиции на безымянных высотах в Гедабекском районе. Об этом сообщается на сайте министерства обороны Азербайджана.

По информации ведомства, огонь велся из Иджеванского и Красносельского районов Армении и с территории Нагорного Карабаха.

На сайтах Минобороны Армении и Минобороны Нагорного Карабаха пока нет комментариев относительно этих заявлений азербайджанской стороны.