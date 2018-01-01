Впервые КСА и ОАЭ вводят НДС

С 1 января 2018 года в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах впервые вводят новый для этих стран налог. Так, продажа ряда товаров и услуг в королевствах будет облагаться НДС.

Как сообщили налоговые органы двух стран, с 1 января 2018 года некоторые виды товаров и услуг будет облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС) со ставкой 5%.

Отмечается, что введение НДС может быть связано со снижением цен на нефть и необходимостью расширения базы пополнения государственных бюджетов, а также стабилизации финансовых рынков королевств.

Сообщается, что налог будет взиматься при продаже ряда продуктов питания, напитков, а также транспортных, гостиничных услуг и услуг в сфере недвижимости.