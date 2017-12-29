За «недонос» осудили уже пятого студента-медика

Суд в Астрахани осудил студента Астраханского медуниверситета за «недонос» на своего знакомого. Айдемару Ахаеву присудили штраф в размере 90 тыс. рублей по статье 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении), который был установлен в рамках поправок «пакета Яровой» по ужесточению законодательства. По мнению суда, он общался с однокурсником, который уехал воевать в рядах террористов.

Отмечается, что Ахаев – это уже пятый студент Астраханского медуниверситета, осужденный по данной статье.

Ранее, в сентябре этого года суд в Астрахани уже вынес четырем студентам аналогичные приговоры.

Напомним, самый первый в России приговор за «недонос» был вынесен в Астрахани в феврале этого года. Астраханец Улугбек Гафуров был приговорен к штрафу в 70 тыс. рублей.