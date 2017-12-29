Асадитские и путинские самолёты сбросили запрещенные бомбы

Силы асадитского режима и ВКС России опять нарушили режим прекращения огня в зоне деэскалации в сирийском Идлибе. В результате авиаудара погибли 12 мирных жителей.

Как сообщает агентство «Анадолу», ВВС Асада и ВКС России подвергли авиаударам населенные пункты Теминие и Бидама, деревни Сырман, Мусейрифе, Сыкейрат, Бабудийн, Хан ас-Субул, Дарусселам, Маар Шурин, которые находятся под контролем оппозиции.

По словам главы Управления гражданской обороны Идлиба («Белые каски») Мустафы Хаджа Юсуфа, асадитские и путинские военные самолеты нанесли по указанным населенным пунктам более 10 ударов, в ходе которых были применены запрещенные международными конвенциями вакуумные бомбы.

Глава управления отметил, что число погибших и раненых может возрасти.



На месте продолжаются поисково-спасательные работы.