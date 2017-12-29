Их нравы

Сионисты стреляют по участникам демонстраций

29 декабря в 14:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Сионистский режим применил слезоточивый газ по протестующим палестинцам.  Они собрались возле израильской тюрьмы Офер на Западном берегу реки Иордан  и организовали демонстрацию в поддержку арестованного сионистами палестинского подростка.

В результате применения слезоточивого газа и разгона демонстрантов сионистскими силами безопасности  пострадали два участника акции.

В демонстрации принимали участие десятки представителей палестинских и международных правозащитных организаций, а также участники народного сопротивления Палестины.

Столкновения между палестинцами и израильскими военными также происходили в пригороде Джебель-эль-Тавиль, четыре палестинца получили ранения от боевых пуль.

Автор: Нуруль Иман
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