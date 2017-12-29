Саудия решила строить курорты для иностранцев

Принц Саудовской Аравии Султан бин Салман бин Абдулазиз заявил, что КСА начнет развивать туристический бизнес, в частности, уже со следующего года иностранцам будут выдаваться туристические визы.

«Королевство готово выдавать электронные визы гражданам всех стран, которым разрешено посещать Саудовскую Аравию. Нам осталось определиться, кто имеет право запрашивать визу Саудовской Аравии и как именно ее получить. При этом стоимость визы будет максимально низкой», — приводит портал слова принца CTV News.

В настоящее время Саудовская Аравия предоставляет туристические визы для ограниченного числа стран, но даже эти заявки связаны с рядом ограничений, включая требования к поездке через аккредитованную компанию и пребывание в указанных отелях. Попасть в страну по визе могут только бизнесмены, мусульмане, совершающие паломничество в Мекку, или иностранцы, которые приезжают в гости к члену семьи, проживающему в Саудовской Аравии. При этом женщины до 30 лет должны путешествовать в сопровождении мужа или родственника мужского пола.

Напомним, ранее наследный принц королевства Мухаммед бин Салман заявлял, что стремится радикально перестроить экономику, зависящую от нефти, чему поможет открытие туристического сектора. В августе этого года он объявил о масштабном туристическом проекте, в рамках которого 50 островов в Красном море станут роскошными курортами.