Йеменские дети провожают самый страшный год

ЮНИСЕФ назвала 2017 год – самым страшным годом для детей Йемена. По данным организации, только в декабре погибли или получили ранения более 80 детей. При этом, миллионам маленьких йеменцев угрожают холера и голод. Об этом сообщает представитель Всемирного детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Йемене Меритхель Реланьо.

Она потребовала найти скорейшее политическое решение выхода из кризиса. В противном случае, по ее словам, будут потеряны еще множество детских жизней.

Меритхель Реланьо вспоминает встречу с умирающим семилетним мальчиком и его матерью в больнице в Адене:

«Когда я его увидела, это были просто кожа да кости. У него была страшная диарея. Я спросила, почему они не обратились к врачу раньше. Женщина ответила, что у нее не было денег на автобус. Бедность в Йемене достигла немыслимых масштабов».

Напомним, Йемен переживает военный кризис, вызванный противостояние хуситов и действующего режима, который поддерживается коалицией во главе с Саудовской Аравией. Последняя объявила блокаду Йемену, в связи с чем в регион стало практически невозможно доставлять гуманитарную помощь.