В Ливии взорвали американский нефтепровод

В Ливии взорвали нефтепровод компании Waha Oil, расположенный в районе Мардаа, который ведет к порту Эс-Сидр. Сообщается, что подрыв был совершен с помощью самодельного взрывного устройства.

Взорванный трубопровод обслуживался компанией Waha Oil Company, которая является совместным предприятием национальной нефтяной корпорации Ливии и трех американских компаний, включая ConocoPhillips. Сырая нефть перекачивалась по данному нефтепроводу с месторождений, расположенных в районе Мардаа, в крупнейший в стране нефтеналивной порт Эс-Сидр.

В связи с инцидентом в корпорации ожидают сокращения объемов производства на 70 - 100 тыс. баррелей нефти в сутки.