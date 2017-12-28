Сионистский суд выпустил на время борца за Иерусалим

Сионистский военный суд вчера постановил освободить под залог 16-летнего палестинца Фавзи аль-Джунайди, который стал символом борьбы палестинского народа за Иерусалим. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на адвоката задержанного Фараха Дабайиса.

Защитник рассказал, что суд отклонил требование прокуратуры о продлении срока задержания Аль-Джунейди, и на время суда его подзащитный будет находиться на свободе. За это палестинец должен внести залог в размере 10 тысяч шекелей (около 2890 долларов США).

Напомним, Фавзи аль-Джунайди стал символом борьбы палестинцев за Иерусалим после того, как весь мир облетела фотография, на которой группа израильских военных ведет его с завязанными глазами по улицам города Эль-Халиль на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Палестинский подросток находился под стражей 21 день. Суд над ним назначен на 14 января 2018 года.