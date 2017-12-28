В Иране произошло землетрясение

На востоке Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,0 по шкале Рихтера. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Толчки были зафиксированы вчера в 18:01 по местному времени в 46 километрах от города Керман. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Сообщения о жертвах и разрушениях пока не поступали.

Накануне этого землетрясения было еще одно с магнитудой 4,2. Это землетрясение произошло недалеко от Тегерана. По данным местного агентства ИСНА, число пострадавших в результате землетрясения составило 75 человек.

Напомним, в середине ноября на границе Ирана и Ирака произошло мощнейшее землетрясение, в результате которого погибли более 500 человек.