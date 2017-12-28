Эрдоган повторил, что Асад должен уйти

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, находясь с визитом в Тунисе, еще раз публично подтвердил неоднократно высказанную им ранее позицию о недопустимости сохранения Башара Асада у власти в Сирии.

«Как можно строить будущее страны с президентом, на руках которого кровь миллиона соотечественников? Асад не должен находиться у власти в Сирии, потому что он проводит политику террора на государственном уровне», - сказал Эрдоган.

Впрочем, сейчас есть вопросы относительно того, как подобные декларации Эрдогана соотносятся с реальной политикой, проводимой Анкарой. И главный из них связан с тем, что Турция в итоге согласилась принять участие в организованном Москвой под сохранение Асада у власти Конгрессе национального примирения в Сочи в обход Женевского формата переговоров под эгидой ООН, предполагающего его уход.

Впрочем, нельзя исключить, что и по итогам сочинской затеи будет имитирован уход Асада в тень, но по путинско-медведевскому сценарию, как мы писали ранее. В этом случае возникнет некое переходное правительство под руководством отобранной Москвой и Дамаском фигуры, но в итоге она все равно уступит власть Асаду.

Напомним, что в противоположность этому сценарию вся без исключения сирийская оппозиция (не путать с имитирующими ее марионетками Асада из Дамаска) настаивает на реальном политическом транзите, то есть уходе лично Асада и упразднении режима его диктатуры вместо которого должна возникнуть новая политическая система.

Что касается реальной позиции Эрдогана и Турции по этому вопросу, окончательно судить о ней можно будет тогда, когда уже встанет вопрос о поддержке бутафорского переходного правительства под Асада либо требовании его реального ухода. Тогда и будет ясно, готова ли Турция требовать от России и Ирана ухода их марионетки и политического транзита или в угоду отношениям с этими двумя странами согласится принять имитацию этого процесса.