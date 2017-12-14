Кремль ищет сирийского "Медведева" для сирийского "Путина"

Известный переговорщик от сирийской оппозиции Мишель Кило рассказал о попытках, которые предпринимает Кремль для сохранения Башара Асада у власти в ходе переговоров с сирийской оппозицией.

По его словам, Москва и Дамаск будут пытаться на "переходный период" поставить во главе "правительства национального примирения" марионетку, который в решающий момент уступит место Асаду, чтобы того снова переизбрали президентом.

То есть, кремлевские политтехнологи не придумали ничего умнее, как разыграть в сирии фарс с "преемником" Медведевым, которому дали покараулить путинский трон, чтобы тот снова потом на него вернулся.

Предположительно такой фигурой может быть Али Мамлюк, бывший глава мухабарата, то есть, сирийский чекист. И на этом пунктике кремлевских, похоже, заклинило...

Еще один вариант - бывший асадовский вице-президент Фарук аль-Шара, покинувший режим и Сирию в 2012 году и бежавший в Иорданию, под крышу ее спецслужб. Преимуществом Шары является то, что он из суннитской семьи, что делает его менее алергенной фигурой для ряда командиров сирийских повстанцев (в частности, Абу Зухайра аль-Шами, Хайтама Манны и Халеда Мухаммеда), согласившихся его рассматривать в качестве нейтрального главы переходного правительства.

Однако Москва пытается добиться таких условий "транзита", чтобы власть в итоге него гарантированно осталась у Асада, иначе говоря, чтобы никакого транзита не было, а была имитация "национального примирения".

Напомним в этой связи, что вся реальная сирийская оппозиция единодушно отвергает т.н. Конгресс национального примирения, который Кремль собирается устроить в Сочи, и рассматривает всех, кто поедет на него представлять "оппозицию" как асадовских марионеток или предателей.