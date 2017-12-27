В Ливане арестовали 80-летнюю старушку-наркокурьера

В аэропорту Бейрута задержали старушку, перевозившую большую партию наркотических веществ. Преступление совершила 80-летняя пассажирка, которая везла с собой 30 килограмм кокаина.

Отмечается, что престарелая наркокурьер прибыла в Бейрут из Венесуэлы и должна была вылететь в Париж. Наркотики женщина намеревалась перевести в багаже.

О ее гражданстве СМИ не сообщают.

Министр финансов Ливана Али Хасан Халил отметил, что так много наркотиков в главном аэропорту страны они еще не изымали. Речь идет о «самой крупной контрабанде», которую удалось пресечь таможенникам.