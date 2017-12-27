Кашапов вышел из зоны. Но не на свободу

Один из лидеров татарского национального движения Рафис Кашапов, арестованный в 2014 году и осужденный в 2015 году на 3 года колонии, сегодня покинул ее стены.

Кашапов был засужен за поддержку им крымских татар, но в целом - за его общественно-политическую деятельность в защиту прав своих соплеменников и единоверцев.

Впрочем, надо понимать, что говорить об освобождении патриота можно весьма условно. Он освобожден из застенков и отправился к близким, за что вся хвала Аллаху.

Однако в отношении Кашапова продолжает действовать 8-летний запрет заниматься общественно-политической и публицистической деятельностью. То есть, хоть он сам и вышел из под замка, но рот у него, по замыслу жандармов, должен оставаться на замке.

Кроме того, за 3 года нахождения в северной колонии с нечеловеческими условиями серьезно подорвано здоровье Кашапова. Так что, радуясь его выходу из зоны, не стоит забывать ни того, что он и теперь ограничен в свободе, ни того, какую цену ему уже пришлось заплатить за свои взгляды и деятельность.