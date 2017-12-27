Из Восточной Гуты начали эвакуировать тяжело больных

Из блокированной асадитским режимом Восточной Гуты гуманитарные организации начали эвакуацию тяжелобольных людей. По данным ООН, в районе Восточная Гута в срочной медицинской помощи нуждаются почти 500 человек, в том числе 73 человека, у которых обнаружен рак.

В ночь на среду Сирийский арабский Красный Полумесяц совместно с Международным комитетом Красного Креста начали доставлять больных в Дамаск.

Напомним, в начале декабря спецпосланник ООН по Сирии Стеффан де Мистура заявил, что в вопросе эвакуации больных и раненых из Восточной Гуты прогресса не наблюдается. По его словам в районе находятся порядка 400 тысяч человек, из которых почти половина — дети.