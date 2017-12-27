В КСА казнили пьяного виновника смертельного ДТП

В Саудовской Аравии приговорили к смертной казни пьяного виновника дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли шесть человек. Об этом сообщают местные СМИ.

Приговор в отношении убийцы уже привели в исполнение. Казнь прошла в столице КСА Эр-Рияде.

Убийцей оказался Мухаммед аль-Кахтани. По его вине погибли шесть членов одной семьи.

Как сообщается, аль-Кахтани управлял джипом в пьяном состоянии и на большой скорости врезался в другой автомобиль, где находились семь человек. В результате произошедшего погибли шестеро, включая детей. Одной девочке удалось выжить.