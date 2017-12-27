После ливней и снега ОАЭ накрыл густой туман

Объединенные Арабские Эмираты накрыл густой туман. Из-за непогоды задерживаются и отменяются авиарейсы в Дубай.

По сообщению Национального центра метеорологии, туман будет держаться ещё в течение нескольких дней. Согласно прогнозам синоптиков, туман сохранится в ОАЭ по пятницу включительно.

Стоит отметить, что туман - это одно из самых необычных явлений ОАЭ, особенно сильным он бывает в пределах больших населенных пунктов.

Напомним, на прошлой неделе случилось еще одно из редчайших в этих местах природных явлений. На песчаные пустыни выпал снег, которому предшествовали обильные проливные дожди.