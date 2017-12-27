В Сирии подбили военный самолёт Асада

В сирийской провинции Хама был подбит военный самолет асадитского режима. Это подтвердило Министерство обороны режима.

Подчеркивается, что пилот, управлявший воздушным судном, погиб. Повстанцы распространили информацию о том, что он был казнен за бомбардировки, от которых каждодневно погибает мирное население, включая и детей. По данным агентства Al Masdar, был сбит учебно-боевой самолет L-39 Albatros, который производился с 1971 года в Чехословакии.

Каких-либо других данных о произошедшем не сообщается.

Напомним, ранее, в середине августа, был подбит еще один самолет асадитского режима - истребитель МиГ-21. Тогда Дамаск обвинил в случившемся сирийскую оппозицию.