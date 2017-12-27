События

В Сирии подбили военный самолёт Асада

27 декабря в 12:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В сирийской провинции Хама был подбит военный самолет асадитского режима.  Это подтвердило  Министерство обороны режима.

Подчеркивается, что пилот, управлявший воздушным судном, погиб. Повстанцы распространили информацию о том, что он был казнен за бомбардировки, от которых каждодневно погибает мирное население, включая и детей.  По данным агентства Al Masdar, был сбит учебно-боевой самолет L-39 Albatros, который производился с 1971 года в Чехословакии.

Каких-либо других данных о произошедшем не сообщается.

Напомним, ранее, в середине августа, был подбит еще один самолет асадитского режима  - истребитель МиГ-21. Тогда Дамаск обвинил в случившемся сирийскую оппозицию.

Автор: Нуруль Иман
Комментарии 0