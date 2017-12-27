Трамп решил наказать Махмуда Аббаса за свое унижение в ООН

Близкий к израильской военной разведке сайт Debkafile опубликовал информацию о планах Вашингтона наказать главу Палестинской администрации Махмуда Аббаса (на фото) за сопротивление решению США по Иерусалиму.

Судя по многим фактам, включая истерику, устроенную в ООН Никки Хейли (Нимратой Рандхавой) и мгновенное сокращение Вашингтоном финансирования этой организации, Трамп воспринял обструкцию на Генассамблее ООН как личное оскорбление.

Израильские спецы пишут о том, что в отместку он собирается исключить Махмуда Аббаса из переговоров по Палестине, замкнув их на Израиль, с одной стороны, и арабские страны воде Египта, КСА и ОАЭ, с другой. Логику такого поведения понять сложно, так как эти страны также голосовали против США. Скорее, здесь речь идет об эмоциях, учитывая то, что Махмуд Аббас выступил против Вашингтона весьма активно и эмоционально.

Кроме того, сообщается о планах Вашингтона свернуть проекты экономического сотрудничества с Палестинской администрацией. До сих пор ее преимуществом перед ХАМАС и преимуществом Западного берега перед Сектором газа был доступ к финансовым ресурсам внешнего мира, однако, теперь Трамп и Нетаньяху считают, что Аббас позволил себе недопустимое поведение, так как проявленная им антиамериканская позиция ничем не отличалась от позиции ХАМАС. Следовательно, стоит уравнять его с ним в экономическом отношении, путем сокращения его финансовых возможностей.

Отметим, что поведение Трампа и его ближневосточная политика выглядят все менее адекватно. Сперва он добился раскола в стане потенциальных союзников США по сдерживанию Ирана, спровоцировав конфронтацию КСА и ОАЭ с Катаром, который де-факто поддержал Кувейт. Теперь он может лишиться главного контрагента в среде палестинцев, чья реакция на его решение была столь же предсказуема и закономерна, как и реакция всего арабского и исламского мира. Турция как союзник для США тоже, похоже, потеряна, хотя ответственность за это в большей степени несет Барак Обама, чью политику по отношению к сирийскому филиалу РПК Трамп просто не стал менять.

Конечно, теоретически ставка Трампа как раз и может заключаться в том, чтобы столкнуть на Ближнем Востоке всех против всех. Однако проблема в том, что и внутри самих США его политика не сильно отличается. Команду Трампа покидают его недавние соратники, а Республиканская партия под его руководством проигрывает даже там, где побеждала десятилетиями, как это недавно было в Алабаме. При этом сам Трамп бравирует тем, что "делает Америку снова великой", хотя выглядит его политика ровно наоборот.