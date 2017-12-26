США мстят и угрожают ООН из-за Израиля (видео)

США объявили о сокращении своих взносов в ООН в 2018 году на 285 млн долларов в 2018 г.

Данное решение было принято почти незамедлительно после недавнего голосования в ООН по вопросу о статусе Иерусалима, которое проиллюстрировало их изоляцию в результате политики Дональда Трампа. Тогда представитель США в ООН Никки Хейли (настоящее имя - Нимрата Рандхава) прямым текстом угрожала мировому сообществу отомстить за это унижение трамповской Америки.

Впрочем, сокращение финансирования ООН так и так было одним из обещаний Трампа американцам во время его предвыборной кампании. Более того, тогда он обещал сократить это финансирование на 40%, а пока сократил лишь на 16%. Взносы США до сих пор составляли 22% от бюджета этой организации.

Отметим также и двойственность этой ситуации. С одной стороны, конечно, Вашингтон таким образом ставит себя в маргинальную позицию в мировой политике, на что Трампу указывают его критики в США, учитывая то, что при демократах Америка действовала в амплуа "хорошего следователя". С другой стороны, как США, так и любой другой член Совбеза ООН в подобных ситуациях позволяют себе демонстративно игнорировать мнение остального мирового сообщества именно из-за беспомощности этой организации и ее неспособности им помешать.

Совбез ООН представляет собой клуб привиллегированных держав, наделенных полномочиями вершить судьбы мира, причем, каждая из стран - его членов имеет право ветто (заблокировать принятие решения). При этом в данном привиллегированном клубе вообще не представлен мусульманский мир, на что в последние годы не раз указывал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, предлагающий исправить это положение.