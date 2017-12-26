Тунис отказывается принимать извинения ОАЭ

(На фото - акции протеста тунисских женщин против решения ОАЭ)

Тунис отказался принимать формальные извинения руководства ОАЭ в связи со скандалом между двумя странами, о котором мы сегодня писали.

"Мы надеялись, что будет какое-то обсуждение (сложившейся ситуации) и что наши соображения будут приняты в рассчет, но это сложная ситуация, которая с самого начала шокировала нас", - заявил министр иностранных дел Туниса Хемайес Джинаоуи.

Он также пояснил, что ОАЭ сделало исключение из своего первоначального запрета на въезд в страну тунисских женщин для дипломатов и тех, кто имеет в ОАЭ разрешение на постоянное проживание.

Странный запрет будет действовать для тунисок, которые захотят попасть в ОАЭ на борту "Эмиратских авиалиний", в то время, как они же смогут прилететь в эту страну из третьих стран, самолетами их авиакомпаний. Логика данного решения совершенно непонятна, но власти ОАЭ ссылаются на какие-то соображения безопасности.

Со своей стороны власти Туниса запретили полеты в свою страну самолетов "Эмиратских авиалиний".