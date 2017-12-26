Тунис возмущен проверкой своих пассажирок в ОАЭ

Вчера власти Туниса постановили временно приостановить полеты авиакомпании Emirates (ОАЭ). Это решение было принято после недовольства тунисской общественности относительно мер безопасности, которые применяются ОАЭ в отношении женщин Туниса.

Министерство транспорта Туниса обещает восстановить рейсы, когда «авиалиния найдет должное решение для своих полетов в соответствии с международным правом».

Отметим, что причиной конфликта стала критика в тунисских СМИ и социальных сетях, вызванная инцидентами в ОАЭ.

Нескольким женщинам из Туниса, путешествовавшим в ОАЭ на рейсах Emirates, откладывали их поездку, некоторых из них заставляли проходить дополнительный визовый контроль. Тунисские правозащитники назвали действия авиакомпании «дискриминационными и расистскими».

В Абу-Даби объяснили проверки «информацией от служб безопасности», на основании которой ввели «особые процедуры».

«Мы высоко ценим и уважаем женщин Туниса», - написал министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш в микроблоге Twitter.