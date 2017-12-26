Шахматистам из Катара запретили демонстрировать свой флаг

Катарские шахматисты решили бойкотировать чемпионат мира по рапиду и блицу, который пройдет в Саудовской Аравии. Причиной такого решение стало требование к катарцам не демонстрировать флаг своей страны на соревнованиях.

После того, как катарские шахматисты не согласились с требованиями организаторов чемпионата мира, который пройдет 26-30 декабря в Эр-Рияде, им было отказано в выдаче виз.

«Я ничего не могу сказать, кроме того что это очевидный случай смешения политики и спорта, – заявил катарский шахматист Мохаммеда Аль-Модиахи. – Мы не поедем на турнир в Саудовскую Аравию, потому что для нас превыше всего гордость и престиж Катара».

Помимо Аль-Модиахи, на турнир не поедет и его жена, занимающая 43-е место в рейтинге ФИДЕ.