Началась легальная перевозка мигрантов из Ливии в Италию

Глава итальянского МВД заявил, что около 30 тысяч мигрантов, не имеющих право на убежище в Европе, будут добровольно возвращены из Ливии в родные африканские страны.

По словам министра Доменико Миннити, в 2018 году в Италию из Ливии по гуманитарному коридору будут перевезены до 10 тысяч беженцев.

В то же время еще около 30 тысяч мигрантов, не имеющих право получить убежище в Европе, будут добровольно возвращены из Ливии на родину, заявил министр. По его словам, в 2017 году в свои родные страны из ливийских лагерей для беженцев были отправлены 18 тысяч человек.

Миннити также заявил, что 23 декабря стал историческим днем, .т.к. а из Ливии в Италию по гуманитарному коридору была отправлена первая группа беженцев. Среди 162 мигрантов, доставленных в Рим на двух самолетах, были люди с ограниченными возможностями, женщины и дети из таких стран, как Эритрея, Эфиопия, Сомали и Йемена. Все они пережили рискованную поездку по Африке и были подвержены «негуманному обращению» со стороны тех, кто занимается торговлей людьми и нелегальной транспортировкой мигрантов, сообщило Управление Верховного комиссариата ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Напомним, в конце ноября Евросоюз и страны Африки договорились об эвакуации из Ливии 3 800 тысяч беженцев. Их возвращение в родные страны пройдет в рамках деятельности рабочей группы, созданной совместно ЕС, Африканским союзом и ООН.