Ракета хуситов убила 10 мирных йеменцев

В столице Йемене хуситы произвели неудачный запуск ракеты, в результате чего погибли мирные жители. Как передает арабский телеканал Sky News Arabia, по меньшей мере 10 йеменцев стали жертвами неудачного запуска ракеты.

По данным СМИ, сторонники движения «Ансар Аллах» запустили ракету из городского парка, но далеко она не улетела. Снаряд упал на жилые районы, погибла целая семья.

Напомним, вооруженное противостояние между правительственными силами и хуситами в Йемене продолжается с 2014 года. За это время погибли более 10 тыс. мирных жителей, в том числе более 2 тыс. детей.