Правозащитники: Асад использует запрещенное оружие

Силы асадитского режима не прекращают применение в Сирии запрещенного оружия. Об этом заявляют правозащитники из Организации по защите прав человека в Сирии (SNHR).

В опубликованном документе сообщается, что с июля 2012 по ноябрь 2017 годов армия Асада применила бочковые бомбы 68334 раза.

По данным SNHR, в 2012 году на подконтрольные оппозиции районы Сирии было сброшено по меньшей мере 2314 подобных бомб. В 2013 году число фактов применения бочковых бомб в Сирии выросло до 14976, в 2014 году - 14 837, 2015 – 17 318, 2016 – 12958, за 11 месяцев 2017 года - до 5931.

Армия Асада применила бочковые бомбы в районе Дамаска и пригородах сирийской столицы 22149 раз.

На населенные пункты провинции Алеппо на севере Сирии было сброшено 13436 бочковых бомб.

Бочковые бомбы также применялись в Дераа (9901 раз), Хаме (8482), Идлибе (7682), Хомсе (3598), Лазкие (2017), Дейр-эз-Зоре (355), Кунейтре (323), Ракке (258), Хасеке (81) и Сувейде (52).

Согласно докладу, впервые бочковые бомбы были применены в районе Салкин в Идлибе в октябре 2012 года.

В результате применения бочковых бомб в Сирии за пять лет погибли 10763 мирных жителя, в том числе 1734 ребенка и 1689 женщин.

Бочковые бомбы за указанный период были сброшены на 76 медицинских центров, 140 школ, 160 мечетей и 50 рынков.