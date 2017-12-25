Еще один наезд: автобус въехал в мечеть в Казани

Почти одновременно с наездом автобуса на пешеходов в Москве, другой автобус врезался в мечеть в Казани.

Пассажирский автобус №68 врезался в Султановскую мечеть в Старо-Татарской слободе Казани. По имеющимся данным, никто из людей не пострадал. Причина происшествия - гололед.

Данная мечеть была построена в 1868 году на средства купца Джиганши Усманова и является памятником татарской исламской архитектуры.

Также стало известно, что водитель автобуса, врезавшийся в пешеходов в Москве, дал показания и объяснил, как и почему он не справился с управлением. Намеренным наездом это, судя по всему, не было, как и в Казани.