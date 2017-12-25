Москва, наезд на пешеходов: теракт или ДТП? (видео)

В Москве на Славянском бульваре пассажирский автобус протаранил толпу пешеходов, въехав в подземный переход.

По поступившим сообщениям, 4 (по другим данным - 5) человек погибли, еще несколько раненных.

Основной вопрос - является ли случившееся ДТП или терактом?

Силовики и прокремлевские пропагандистские ресурсы на этот раз поспешили заявить о "бытовой" версии - занос, отказ тормозов и т.д. В ее пользу также приводится тот факт, что за рулем автобуса находился некто Виктор Тихонов, 58-летний водитель со стажем, при утреннем осмотре видителей - трезвый.

Однако кадры происшествия и показания очевидцев свидетельствуют в пользу намеренного наезда, так как судя по ним, автобус медленно выехал с проезжей части на пешеходную и влетел в подземный переход.

По всей видимости, информация будет еще уточняться. Берегите себя и своих близких.