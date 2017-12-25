Россия проголосовала против резолюции ООН по Мьянме

В воскресенье Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую власти Мьянмы прекратить военные преступления в отношении рохинья в штате Ракхайн, а также обеспечить доступ международных организаций в регион для оказания гуманитарной помощи населению.

Вчера Россия, Белоруссия, Китай, Мьянма, Сирия и еще пять стран проголосовали против резолюции. В поддержку документа выступили 122 страны, в то время как 24 воздержались, а еще около 37 не участвовали в голосовании.



Согласно документу, власти Мьянмы призываются «прекратить продолжающиеся военные операции, которые являются причиной напряженности в отношениях между общинами и ведут к систематическим нарушениям и злоупотреблениям в области прав человека в отношении лиц, принадлежащих к общине рохинджа и другим этническим меньшинствам», а также обеспечить ответственность за совершенные правонарушения. Кроме того, властям страны указывается на необходимость обеспечения доступа в штат Ракхайн для доставки гуманитарной помощи агентствами ООН и другими международными и региональными организациями.

Кроме того, в тексте документа содержится призыв к снижению напряженности в регионе, созданию условий для добровольного возвращения беженцев, активизации борьбы с дискриминацией и нарушениями прав человека.