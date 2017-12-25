В Саудии освобождают арестованных принцев и чиновников

В Саудовской Аравии отпустили на свободу не меньше 20 человек, которых в начале ноября задержали по обвинению в коррупции.

Среди них бывший министр финансов и один из членов руководства государственной нефтяной компании Saudi Aramco Ибрагим Абдель Азиз аль-Ассаф. Ранее его обвиняли в мошенничестве. В числе отпущенных из-под стражи также принц Турки бен Халид.

Напомним, в начале ноября в КСА были задержаны десятки членов королевской семьи, госслужащих и предпринимателей. Всех их обвиняли в финансовых и должностных преступлениях. Допрошены были примерно 200 человек. 95% обвиняемых согласились на сделку, передав часть своих активов властям в обмен на освобождение.