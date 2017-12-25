В Турции прошла массовая чистка среди госслужающих

По Турции прокатались очередная волна увольнений под предлогом того, что уволенные принимали участие в госперевороте 2016 году. В итоге с занимаемых должностей сняли 2746 человек по обвинениям в причастности к деятельности организации «ФЕТО».

Согласно постановлению правительства, опубликованному в «Официальном вестнике» 24 декабря, уволенные сотрудники это 637 военнослужащих, 360 сотрудников жандармерии, 150 ученых и других работников университетов.

Напомним, массовые чистки в Турции начались после неудавшейся попытки военного переворота в прошлом году. Турецкие власти обвиняют в организации путча находящегося в США Фетхуллаха Гюлена.