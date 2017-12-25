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Погиб палестинский подросток, обстрелянный ЦАХАЛ

25 декабря в 12:30 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В Секторе Газа скончался 14-летний палестинский подросток Мухаммед Сами Дедух. Он ранее получил ранения в результате разгона сионисткими силами участников акции протеста против решения США признать Иерусалим столицей Израиля. Об этом сообщает агентство Анадолу» со ссылкой на  пресс-секретарь Минздрава Палестины Ашраф аль-Кудра.

Дедух получил огнестрельное ранение в область груди в ходе акции протеста, прошедшей 22 декабря на востоке сектора Газа.

Акции протеста в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан продолжаются с шестого декабря, когда президент США Дональд Трамп объявил о своем решении признать Иерусалим столицей Израиля. С того времени в ходе разгона акций протеста погибли 15 палестинцев, сотни получили ранения, так как  полиция сионистского режима применяет против палестинцев боевые пули.

Автор: Нуруль Иман
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