В Пакистане прогремел взрыв

На северо-западе Пакистана прогремел мощный взрыв, в результате чего погибли люди. Жертвами террористического акта стали трое военных. Об этом сообщил представитель пакистанских властей Камран Африди.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье 24 декабря в районе Гулам Хан.

По словам представителя местных властей, атака была направлена против группы сапёров, которые проводили в этом районе работы по разминированию.

Отмечается, что ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна группировка.