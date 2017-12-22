Совет Муфтиев России осудил "коранизм". Мухетдинова призвали от него отмежеваться

На этой неделе прошел очередной, 5-й съезд Совета Муфтиев России (СМР).

Вопреки тому, что конкуренты писали в своих СМИ о неких ожидающихся на нем сенсациях, ничего такого не произошло. Ключевое административно-политическое решение, которое было принято - упразднение института сопредседателей СМР и их превращение в заместителей единоличного сопредседателя - Равиля Гайнутдина.

Помимо вопросов внутреннего характера, делегаты съезда СМР высказались и по вопросу, волнующему всех российских мусульман - а именно в отношении так называемого "коранизма", свившего себе гнездо (и не одно) внутри его структур, что давно ни для кого не секрет.

Так, председатель СМР Равиль Гайнутдин заявил: «Мы категорически не приемлем попытки некоторых современных околоисламских деятелей отвергнуть Сунну. Мы призываем не поддаваться на провокации деструктивных сект, организаций и отдельных людей, которые хотят расколоть нашу общину, и посеять вражду между единоверцами».

Напомним, что ранее Равиль Гайнутдин уже уволил своего давнего соратника Арслана Садриева, чьи взгляды были хорошо известны в узких кругах на протяжении многих лет, но вызвали скандал, став достоянием общественности.

Однако как быть с другим ближайшим соратником Гайнутдина - Дамиром Мухетдиновым? Обращаясь к нему, другой зампред СМР (ранее сопредседатель) Мукаддас Бибарсов прямо сказал: «Дамир-хазрат, Вы видный деятель мусульманского сообщества России. И чтобы эти слухи не стали реальностью, Вам нужно высказать свою позицию по отношению к так называемым "коранитам"».

С тех пор прошло уже несколько дней, а "видный деятель мусульманского сообщества России" так и не высказался по предложенной ему теме, предпочитая постить в фейсбуке свои фото с разных международных мероприятий, где он представляет СМР.

Можно ли в таком случае воспринимать всерьез "антикоранитские" высказывания лидеров СМР, если они не сопровождаются организационными и кадровыми выводами? Как минимум, Санкт-Петербургский филиал (мухтасибат) СМР и Московский Исламский Университет (то есть, столичные центры!) остаются под контролем "коранитов" и продолжают делать свое дело по выращиванию и внедрению в Умму своих кадров с прицелом на захват ими контроля над российской уммой.

Собираются ли с этим бороться переизбанные председатель СМР и его заместители или они ограничатся формальными осуждениями?