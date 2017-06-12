Из СМР изгнали раскрывшегося коранита. Как на счет всех остальных?

(На фото - Арслан Садриев)

Глава Совета Муфтиев России Равиль Гайнутдин выступил с чрезвычайно резким заявлением в отношении уже бывшего главы СМР в Подмосковье Арслана Садриева. Как сказано в размещенном на сайте СМР документе, "Председатель Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман Российской Федерации Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин своим указом лишил духовного сана (?!) и отстранил от должностей имама-мухтасиба Московской области, имама-хатыба Местной религиозной организации мусульман Сергиево-Посадского района Арслана Садриева".

Садриеву вменяется в вину “покушение на истинные ценности Ислама и искажение их, ...своевольное неграмотное толкование фикха (мусульманского права), ...искажение учения религиозно-правовых школ-мазхабов, созданных великими имамами на основе Корана и Сунны", "попытка создания раскола между мусульманами", "распространение очевидной ереси”.

Что же стало поводом для столь жесткого и публичного решения в отношении человека, игравшего в свое время не последнюю роль в структурах СМР?

Бывшего "имама-мухтасиба" Московской области откровенно подставил другой бывший - первый заместитель муфтия Татарстана Рустам Батров. Будучи носителем таких же убеждений, Батров взял у Садриева интервью, которое было опубликовано на сайте казанской интернет-газеты "Бизнес-Онлайн", давно превратившейся в трибуну таких еретиков как он и академик Рафаэль Хакимов.

С интервью каждый желающий может ознакомиться сам по этой ссылке. Но для тех, кому лень тратить время на чтение этих словесных потоков, озвучим основные идеи Садриева. Он, в частности, призвал заменить правила совершения пятикратной молитвы и поста в Рамадан, подстроив их под "нашу повседневную жизнь".

Молитвы теперь предлагается совершать не в зависимости от расположения солнца, а в зависимости от личного графика человека. "Утром, во сколько ты проснулся, во сколько начинается твой день, во столько ты и можешь совершаешь утреннюю молитву. Днем, если ты отправляешься на дневной сон, ты совершаешь вторую молитву. Ты просыпаешься после дневного сна и совершаешь третью молитву. Вечером, когда ты возвращаешься домой, но еще не собираешься спать, ты совершаешь четвертую молитву. И, наконец, ночью, когда ты отходишь ко сну, ты совершаешь последнюю молитву", - предлагает безумный еретик. Так же вместо поста в месяц Рамадан он считает возможным держать по 3 дня поста в месяц, чтобы в итоге получалось 36 дней поста в году - ровно столько, по его мнению, составляет обязательный пост в Рамадане и Шаввале.

В общем, комментировать эти и многие другие садриевско-батровские бредни особого смысла не имеет - понятно, что это абсолютно очевидный куфр, который закономерным образом вытекает из разделяемых Батровым идей, о которых мы не раз писали.

Здесь могут быть интересны лишь другие моменты. И Батров, и Садриев до недавнего времени занимали высокие посты в ключевых духовных управлениях мусульман России - ДУМ Татарстана и СМР соответственно. И пока Батров годами в значительной мере контролировал деятельность ДУМ РТ он, разумеется, не мог позволить себе открыто излагать свои взгляды. А вот после того, как его оттуда попросили на выход, его как прорвало и он развернул свою кипучую деятельность по "реформированию Ислама" в СМИ.

Другой вопрос, "спалившись", как говорят сейчас, сам, зачем Батров решил "спалить" своего единоверца (точнее, единоневерца) Садриева? То ли, за компанию - чтобы самому не было обидно, то ли потому что, оказавшись в положении, когда ему лично уже терять нечего, он решил поднять за собой в атаку своих затаившихся в духовных управлениях единомышенников, чтобы они прикрыли его своим "авторитетом".

К чести для Равиля Гайнутдина он оперативно отреагировал на садриевские художества. Однако возникает закономерный вопрос - почему только сейчас? Ведь еретические убеждения Садриева были годами известны множеству мусульман Москвы и Подмосковья, однако же, руководство СМР закрывало глаза на их жалобы на то, что человек с подобными взглядами занимает подобную должность.

Однако после интервью не отреагировать Гайнутдин уже, видимо, не мог - ведь это было уже чревато отмежеванием от организации, где терпят таких функционеров, имамов с нормальными исламскими убеждениями.

Проблема, однако, в том, что Садриев - уже далеко не единственный человек с подобными убеждениями среди высокопоставленных функционеров СМР. В форпост точно таких же взглядов по сути превращен другой "мухтасибат" СМР - в северной столице (Санкт-Петербурга и Ленинградской области), глава которого Дамир Мухетдинов, не скрывает в фейсбуке симпатий к идеям Батрова, ставя лайки его публикациям и делая их репосты.

В настоящее логово всех этих взглядов уже давно превращен Московский Исламский Институт, из которого выдавили нормальных преподавателей, сделав его школой подготовки еретиков "коранитов". Причем, Москвой и Петербургом дело не ограничивается - носители таких взглядов проникают и в руководство ДУМов других регионов. Будучи спаянными идейной связью, они знают друг друга и действуют как достаточно сплоченная секта поверх границ ДУМов, что и показала история с Батровым и Садриевым.

Посему возникает вопрос - отреагировав на высказывания Садриева, на которые попросту нельзя было не отреагировать, не ставя под удар СМР, как долго Равиль Гайнутдин будет терпеть в своем окружении и на высоких постах своей организации его полных единомышленников, подминающих под себя ключевые мухтасибаты и институты? И главное, почему он это делает?