Нетаньяху бросает вызов всему миру

Главарь сионистского режима Биньямин Нетаньяху с негодованием отреагировал на консолидированное решение международного сообщества, осудившего вчера признание Трампом Иерусалима столицей Израиля.

Человек, которого многие израильтяне не называют иначе как "вором", назвал Организацию Объединенных Наций "домом лжи" и "театром абсурда". Домом и театром чего в таком случае является сам Израиль, он не пояснил.

"Израиль полностью отвергает это нелепое решение. Иерусалим — наша столица. Так было, и так будет всегда", - заявил ощущающий свою безнаказанность сионист.

Нетаньяху еще раз поблагодарил за поддержку США и лично Трампа. Он уверен, разумеется, что действуя с позиций силы, этот дуэт может и дальше позволить себе игнорировать любые декларации и резолюции.

Одного только не способен понять Нетаньяху, будучи неверующим: сила это то, что принадлежит только Аллаху, и Он дает ее сегодня одним (посылая их в качестве испытания), а завтра - другим (когда они эти испытания достойно пройдут). И очень хотелось бы посмотреть на то, как тогда запоют сионисты...

