Генассамблея ООН не признаёт Иерусалим столицей Израиля

Организация Объединенных Наций отказалась считать Иерусалим столицей Израиля. Вчера Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима. За документ проголосовали 128 стран – все постоянные члены Совета Безопасности ООН, кроме Соединенных Штатов. Против резолюции высказались девять государств, еще 35 воздержались.

Отмечается, что экстренное собрание созвали после того, как США наложили вето на аналогичный проект резолюции Совета Безопасности ООН. Остальные 14 стран Совбеза тогда этот документ поддержали.

Принятая Генеральной Ассамблеей ООН резолюция призывает отказаться от признания Иерусалима в качестве столицы Израиля, но Соединенные Штаты в тексте не упоминаются.

Накануне, Дональд Трамп заявил, что США ограничат финансовую помощь странам, которые поддержат эту резолюцию.