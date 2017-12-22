Узбекских имамов обяжут сдать садака на новый год

В Узбекистане накануне нового года администрация Бухарской области и города Бухары потребовала от частных предприятий и общественных организаций сдать деньги в качестве пожертвования для «праздничного» оформления городских улиц. Более сотни мечетей в Бухаре также обязали собрать 30 миллионов сумов для покупки новогодних украшений. Об этом сообщает сайт «Озодлик».

Ташкентский имам ​Шермурад Тогай заявил, что не видит ничего плохого в том, что накануне Нового года мечети в Бухаре вносят свой вклад в праздничное оформление улиц города.

«… если мечети в Бухаре сделали пожертвования накануне Нового года для благоустройства города, то в этом нет ничего плохого. Мы знаем, что наш пророк (мир ему и благословение) помогал иудеям и христианам. Если, к примеру, у христиан или иудеев праздник, то наша религия разрешает мусульманам поздравить их», - заявил имам.

Напомним, что ранее этот же имам призвал казнить мусульман, осужденных за ИГИЛ или «Хизб ут-Тахрир», запрещенных в России. Также он сказал о заключенных, что «они привыкли к бесплатной тюрьме, бесплатной еде и бесплатным условиям…от них никому нет пользы».