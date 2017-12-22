Президент Татарстана Рустам Минниханов на съезде Совета муниципальных образований пообщался с главами поселений и районов, в частности, о предстоящих выборах и о том, за кого надо будет проголосовать.

«Не могу не сказать, что серьезный экзамен у нас 18 марта. Мы должны провести выборы президента Российской Федерации. Кандидата вы, наверное, уже знаете главного?» - заявил Минниханов

К этому Минниханов объяснил руководителям на местах, как кужно помочь людям сделать правильный выбор. «Выборы за один день не делаем. Если мнение человека к власти отрицательное или к одной персоне, изменить его не так просто. Но надо о тех проектах, которые мы сегодня реализуем, о наши планах на будущее, об этом надо рассказывать. Какой-то объект открываем, какой-то праздник проводим — эти формы надо использовать», — добавил Минниханов.

Он выразил надежду на то, что татары достойно проведут выборы президента.

Власть Татарстана оказалась настолько слаба, что не просто молча принимает все унижения республики со стороны Москвы, но и продолжает нахваливать Кремль и агитировать за его руководство.